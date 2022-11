Ysangarda Trail, al via con oltre 600 runners: da 18 anni in pista con la stessa passione FOTO e VIDEO

Ysangarda Trail, al via con oltre 600 runners: da 18 anni in pista con la stessa passione (foto di N. Rasolo e staff newsbiella.it)

Da 18 anni sempre in pista con la stessa inesauribile passione. Questa mattina, 13 novembre, è andata in scena la Ysangarda Trail, la corsa in natura organizzata da Paolo Boggio e dallo staff di Asd Sport e Natura.

Confermati i percorsi della passata edizione all'interno della Baraggia biellese: il Trail lungo di 19 km (con 400 metri di dislivello positivo) il Trail medio competitivo e non competitivo di 12 km (con 300 metri di dislivello positivo) e il Trail corto di 6 km (con circa 150 metri di dislivello positivo) anch’esso non competitivo e quindi come quello da 12 km aperto a tutti, compresi camminatori e Nordic Walking.

Presenti 606 runners, così suddivisi per ogni percorso: 202 (19 km), 306 (12 km), 98 (6 km). La partenza ha avuto luogo di fronte all'Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge a Castellengo di Cossato.

Di seguito gli scatti dei gruppi sportivi e delle emozioni di giornata.