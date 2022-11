Il ministro Pichetto alla COP27 di Sharm el-Sheikh

Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto, lunedì 14 e martedì 15 novembre, sarà nuovamente presente alla COP27 di Sharm el-Sheikh per presenziare all’apertura del segmento ministeriale dei lavori, al fine di dare impulso ai negoziati sui diversi dossier in discussione e per partecipare ad attività organizzate dalla Presidenza egiziana e iniziative che si svolgeranno presso il Padiglione Italiano.

Più nel dettaglio, alle ore 10 di lunedì 14, il ministro parteciperà alla "Tavola rotonda ministeriale ad alto livello sull'ambizione pre 2030", e a seguire, dalle 13 alle 14, presso il Padiglione Italia, Pichetto interverrà all'incontro su "Digitalizzazione: rafforzare la collaborazione verso infrastrutture energetiche digitali”, organizzato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con l'Agenzia internazionale dell’energia e Unep.

Nel corso della giornata sono in programma le firme di una serie di Protocolli di Intesa nel settore dello Sviluppo sostenibile oltre a incontri bilaterali, riunioni di coordinamento e di confronto anche con la delegazione dei parlamentari di Camera e Senato presenti a Sharm el-Sheikh. Nella giornata di martedì 15, alle ore 13 è previsto l'incontro ministeriale "Azione su Biodiversità", mentre a partire dalle ore 15,30 il ministro Pichetto interverrà al side-event organizzato da Save the Children sul tema: “Consentire ai bambini e ai giovani di partecipare in modo significativo alle politiche e alle azioni per il clima”. L'incontro è organizzato all'interno del Padiglione Italia.