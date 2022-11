Vigliano, una due giorni a Villa Era per la giornata mondiale dell'enoturismo

In occasione della Giornata Mondiale dell'Enoturismo 2022 Villa Era, storica realtà di Vigliano Biellese, apre le sue porte per far scoprire passato e presente di un territorio da secoli vocato alla viticoltura. L'evento si svolgerà domenica 13 e lunedì 14 novembre, dalle 10 alle 17, con una visita guidata del vigneto ad anfiteatro, della nuova cantina e degli antichi locali con le storiche bottiglie, con degustazione di due vini.