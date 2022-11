Mongrando, ecco il laboratorio adatto a tutta la famiglia

Il Centro per le famiglie del Consorzio I.R.I.S. "Il Patio", in collaborazione con il Comune di Mongrando e l'Istituto Comprensivo di Mongrando, organizza una mattinata di laboratorio/incontro per famiglie con bambini e bambine tra 0 e 6 anni. Durante la mattinata i bimbi saranno occupati in un laboratorio creativo, mentre i genitori nella stessa stanza potranno confrontarsi, insieme alle educatrici del Centro per le famiglie, sul tema delle emozioni.

Le emozioni ci accompagnano durante le nostre giornate e influiscono sulle nostre relazioni e sui nostri comportamenti. Ma...possiamo non provare emozioni? impossibile! Interroghiamoci insieme allora su come aiutare i nostri bimbi e bimbe a riconoscerle e a regolarle con idee e spunti pratici. I bimbi nel frattempo verranno coinvolti in un bellissimo laboratorio a tema. L'evento sarà a Mongrando presso la Sala della Biblioteca all'interno del Comune (Via Roma 40/ P.za XXV Aprile) il prossimo 19 novembre, dalle 10 alle 12.

Per informazioni contattare il 331 665 8530 o scrivere a: patio@consorzioiris.net L'evento è gratuito. È necessaria l'iscrizione compilando il modulo entro il 14/11: https://forms.gle/KG6sfmV81viU1dYJ6.