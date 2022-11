Non c’è la padrona in casa, i ladri portano via oro e monili per 2mila euro (foto di repertorio)

Non c’è la proprietaria in casa, i ladri ne approfittano e rubano monili in oro per un valore di circa 2mila euro. Il fatto è successo ieri, 12 novembre, a Vigliano Biellese: vittima una donna di 34 anni che, una volta rientrata nel suo appartamento, non ha potuto far altro che contattare le forze dell’ordine. Sembra che i malviventi abbiano forzato una porta finestra posta sul retro dell’alloggio. Indagano sull’accaduto i Carabinieri.