Si parte alla scoperta di Biella Piano lungo l'antica via Maestra

L’Associazione Culturale Discovery Alto Piemonte (che comprende guide turistiche ed escursionistiche abilitate) con il sostegno del Comune di Biella, organizza l’ultimo degli incontri autunnali del ciclo “Alla scoperta di Biella, Città Crea(t)tiva”. La visita avverrà sabato 19 novembre e sarà dedicata a: Biella Piano - Lungo l’antica Via Maestra. Alle 14,30, ritrovo sotto i portici all'angolo fra piazza Vittorio Veneto e viale Matteotti (nei pressi della fontana Fons Vitae). Durata: 2 ore e 30 circa (NOTA: comprensive della visita a MeBo Museum).

Passeggiata lungo l’attuale via Italia, vero centro cittadino, già via Umberto e anticamente via Maestra, sede storica di negozi e commerci, artigiani e banchieri, chiese e confraternite, alberghi e teatri, in un succedersi di piccole scoperte e riscoperte di ciò che è scomparso e di quel che oggi sussiste. A conclusione della passeggiata è previsto l’ingresso al MeBo Museum, museo Menabrea/Botalla della birra e del formaggio. Per info scrivere una mail a biella@discoveryaltopiemonte.it o contattare le guide via Whatsapp al 3338623573 (Maria Laura) e 3319545656 (Fabrizio).