1972 - 2022, l'Oratorio di Santo Stefano di Biella compie 50 anni

Fine settimana all'insegna della festa all'Oratorio di Santo Stefano dal 18 al 20 novembre.

Venerdì 18 novembre alle ore 19.30 in oratorio Oratorio è in programma un Apericena e racconti della route Bologna-Barbiana Iniziativa a sostegno della partecipazione dei nostri giovani alla GMG di Lisbona 2023. E' Necessaria la prenotazione.

Sabato 19 dalle ore 18, davanti alla Cattedrale Mostra Gastronomica pro Oratorio; il giorno successivo, alle ore 9.45 accoglienza nel cortile dell'Oratorio ore 10.15 S. Messa per tutta la comunità (in caso di pioggia la Messa sarà in Cattedrale). Seguiranno un Aperitivo e una Mostra Gastronomica in Oratorio.

Alle ore 12.30 pranzo per tutti (prenotazione entro mercoledì 17, offerta libera perché sia festa per tutti!) ore 14.30 Un pomeriggio all'Oratorio...giochi per grandi e piccini! ore 16.00 Preghiera conclusiva

Sei anziano e solo? Chiamaci e verremo a prenderti per trascorrere insieme questa giornata. Tra le iniziative della giornata c'è Condividiamo ricordi: se Hai una o più foto del tuo tempo in Oratorio, portane una copia...diventerà la "nostra" storia.

Per prenotazioni e accompagnamento : 015.23521al mattino 375.5983598 (whatsapp) uffsantostefano@g mail.com