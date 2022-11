Pralungo, ecco un milione di euro dalla Regione per la messa in sicurezza del ponte di frazione Valle

“Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la graditissima lettera del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio in cui ci veniva comunicato l’assegnazione di un contributo di 1.010.000 euro con fondi PNNR per la messa in sicurezza del ponte di collegamento fra la frazione Valle nel comune di Pralungo e la frazione Favaro del comune di Biella”. Lo scrive il sindaco di Pralungo Raffaella Molino che aggiunge: “Una grande soddisfazione per noi aver ottenuto un finanziamento di questa entità che ci permetterà di risolvere alla radice un problema che sta provocando difficoltà ai residenti delle due frazioni”.

Il ponte in questione presenta criticità importanti: attualmente su di esso non è consentito il transito dei mezzi pesanti, poiché occorre monitorarlo con frequenza ed in caso di precipitazioni per ragioni di sicurezza bisogna chiuderlo completamente al traffico. “Con il comune di Biella abbiamo sempre cercato di trovare delle soluzioni e anche se talvolta ci sono state delle divergenze di opinione l’intento era risolvere i problemi dei nostri cittadini – spiega Molino - Il comune di Biella era riuscito ad ottenere un contributo di 150.000 euro che non sarebbe stato comunque sufficiente; invece la nostra strategia ha ripagato di più. Il nostro ufficio tecnico ha saputo relazionarsi con competenza con gli uffici preposti della Regione Piemonte e abbiamo insistito affinché ci inviassero loro funzionari a sincerarsi delle condizioni del ponte. Così è stato e le loro deduzioni hanno fatto si che questo lavoro venisse inserito nel piano di interventi per il ripristino delle infrastrutture e al miglioramento della sicurezza idrogeologica predisposto dalla Regione Piemonte con i fondi PNNR messi a disposizione dal governo”.

Il ponte sarà sicuramente oggetto di un recupero dal punto di vista architettonico, in quanto bene soggetto a vincolo paesaggistico, e quindi ai pareri del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici. Nel 2023 verranno assegnati tutti gli incarichi, con la speranza di ottenere tutte le autorizzazioni richieste e di iniziare e terminare i lavori entro il 2024. “In tutto questo iter saremo supportati dagli uffici della Regione Piemonte con cui si lavorerà in sinergia per la stesura di tutti gli atti necessarie e, fatto molto importante, la Regione ci erogherà degli anticipi che ci consentiranno di procedere con tranquillità senza dover mettere troppo in sofferenza il nostro bilancio comunale” sottolinea il primo cittadino.

Infatti i fondi ottenuti con il PNNR vanno anticipati per poi venire incassati a fine lavori in seguito a rendicontazione. “Adesso abbiamo ancora una partita aperta con il comune di Biella, la ricostruzione del ponte pedonale della Passerella in regione Antua che era stato spazzato via nell’ultima alluvione – conclude il sindaco - Abbiamo richiesto e ottenuto i fondi alluvionali ma con i rincari eccezionali dell’ultimo periodo specialmente per quel che riguarda l’acciaio, il contributo che ci è stato assegnato non è più sufficiente e abbiamo chiesto al comune di Biella una integrazione. Il sindaco Corradino e i suoi assessori a cui ho esposto queste problematiche si sono detti ben disposti nel venire incontro alle nostre richieste, speriamo che riescano a trovare nelle pieghe del loro bilancio le risorse necessarie così da poter ripristinare un tradizionale collegamento fra le due sponde del torrente Oropa, meta oltretutto molto frequentata in estate per la presenza di un’area pic-nic e di suggestive lame d’acqua apprezzate dai bagnanti”.