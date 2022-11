“Pa Digitale 2026, I Comuni protagonisti della transizione digitale”, è questo il titolo dell’incontro organizzato in Provincia, nell’ambito dell’assistenza tecnico amministrativa a favore dei Comuni, martedì 15 novembre alle 10,30, in Sala Consiglio.

Al seminario saranno presenti esperti Dipartimento di Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fornire un supporto ai progetti di digitalizzazione che i comuni stanno affrontando nella trasformazione attraverso l’implementazione dei progetti di digitalizzazione. Nel dettaglio si illustreranno i vari avvisi attivi e soprattutto gli strumenti a disposizione dei Comuni, soprattutto quelli piccoli. Inoltre sarà dato ampio spazio alle domande. La trasformazione digitale della pubblica amministrazione è un obiettivo prioritario nei prossimi anni. Un obiettivo complesso e sfaccettato, che porterà alla riduzione drastica, se non alla scomparsa della carta, alla riduzione dei costi e all’erogazione di servizi molto più efficienti e utili per il cittadino.