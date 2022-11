Nuova segnaletica tra via Rigola e via d’Acquisto. Moscarola: “Non si può dire che l’incrocio non sia visibile”

“Come promesso ho fatto tracciare in prossimità dell’incrocio tra via Rigola e via Salvo d’Acquisto, dei dissuasori ottici che dovrebbero permettere di rendersi conto meglio dell’intersezione. Nei prossimi giorni si implementerà ulteriormente la segnaletica”. L’avevo annunciato qualche giorno fa il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola. Ora, sui propri canali social, ha condiviso la nuova segnaletica: “Credo che adesso non si possa più dire che l’incrocio non sia visibile”.