Tennistavolo, per Vigliano il derby con Cossato è amaro

Venerdì 11 novembre la prima squadra della Polisportiva Vigliano Studio Loro è scesa in quel di Cossato per affrontare il big match che li vedeva opposti alla formazione locale, appaiati insieme in cima alla classifica a punteggio pieno. Alla fine i padroni di casa hanno confermato il pronostico pre-gara che li dava favoriti e hanno vinto la contesa con il punteggio di 4 a 2. Per Vigliano, straordinaria prestazione del coach/giocatore Adrian Panaite che ha vinto 3 a 2 con Bianchetto (dopo essere stato sotto 0 a 2) e 3 a 1 con Trevisan.

Partita che ha visto grandissimi scambi da parte dei due contendenti. Lotta, ma non trova il bandolo della matassa, Emanuele Gritti che ha perso contro Capodiferro e Pronesti per 3 a 0. A secco anche il capitano Alessio Boggiani, superato da Trevisan e Capodiferro per 3 a 0. Commenta Emanuele Gritti : "Ieri purtroppo abbiamo perso. Onore agli avversari. Voglio ringraziare chi ci è venuto a vedere e supportare e chi da casa ha incrociato le dita! Un grazie particolare però va a Adrian Panaite che, anche se impugna una racchetta da ping pong da anni e potrebbe decidere di appenderla al chiodo, è sempre pronto a lottare su ogni palla come fosse un ragazzino dando a tutti noi (compagni di squadra, compagni di società e persino avversari) una stupenda dimostrazione di forza, volontà, tenuta mentale e ovviamente tecnica. Ingredienti fondamentali di questo bellissimo sport e dello sport in generale.Quindi, anche se oggi mi sto ancora leccando le ferite ed il mio umore è alquanto nero, grazie al nostro super coach. So su cosa dovrò lavorare per crescere come atleta. Per crescere punto".