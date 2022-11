Tennis Tavolo, a Cossato Gran Prix Regionale Giovanile

Nell'ambito dei “100 anni di sport” dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Splendor di Cossato, la Palestra Aguggia ospiterà domani, domenica 13 novembre, il Gran Prix Regionale Giovanile di Tennis Tavolo, Seconda Prova Zona Nord Piemonte.

In mattinata, dalle 10 i tornei Under 19, Under 15 e Under 11 femminile e maschile, seguiti dalla premiazione e dalla consegna del "Trofeo Città di Cossato” alla società più numerosa. Alle 13 le gare Under 17, Under 13, Under 9 femminile e maschile, seguite dalle prove di doppio femminile e maschile e dalla nuova premiazione.

Durante la bella giornata di sport, dalle 12 ci sarà la Castagnata organizzata dall'ENPA Borgosesia.