Basket femminile, Bonprix BFB espugna Sozzago

Seconda giornata e seconda vittoria per le ragazze del Basket Femminile Biellese. In trasferta contro la novarese Cerrus Basket, le ragazze di coach Bertetti faticano più del previsto per portare a casa il secondo referto rosa. Contro le modeste padrone di casa, fin dal fischio iniziale pare una partita in discesa. Dopo pochi istanti il cronometro vede le biellesi avanti 7 a 2.

Ma è una serata con le polveri bagnate e le laniere iniziano a bisticciare con il canestro. Ciò permette alla padrone di casa di rimanere in scia. Il primo quarto si conclude con Biella avanti 12 a 10. Errori sotto canestro e palle perse impediscono a Gandini e compagne di prendere il largo tant'è che all'intervallo lungo il margine di vantaggio è solo di un punto. Stesso copione nella terza frazione. Il gioco è molto spezzettato anche perchè le continue infrazioni delle ragazze novaresi spezzano il ritmo delle laniere. All'inizio dell'ultimo periodo Biella parte con 9 punti di vantaggio e sembra poter controllare, ma Cerrus non si arrende e a metà del quarto mette anche il naso avanti.

In quel momento, anzichè lasciarsi prendere dal panico, la Bfb ritrova gioco e concentrazione. Risupera le padrone di casa e inizia ad ampliare il distacco per chiudere con il punteggio di 51 a 42. Forse non la partita più bella della Bfb, che deve ancora trovare la misura contro il gioco meno tecnico e più "manesco" della serie C, ma sicuramente un risultato positivo soprattutto per la fiducia e per la classifica. Il prossimo venerdì ai Salesiani sarà ospite Vercelli che, superando Arona, potrebbe dar vita ad un primo scontro al vertice. Sebbene solo all'inizio del campionato, si potrebbe già capire chi può diventare padrone del Girone A di questa prima fase.

CERRUS BASKET - BONPRIX BFB: 42 - 51 (10-12/21-22/31-40)

Bfb: Ceria ne, Senesi 1, Peretti, Lentini, Bravarone 2, Trucano 21, Raga, Strobino ne, Gandini 16, Di Carlo, Rabbachin ne. All. Bertetti, ass.all. Riccini.