Il Natale di Stresa offre in omaggio i biglietti per ritornare gratis sul lago

Un Palazzo con oltre 100 giochi creativi a disposizione, uno show di 40 minuti con Babbo Natale e le Principesse Disney, lo studio di Babbo Natale e in omaggio il giro turistico della città di Stresa con il trenino di Natale: queste le principali novità del Natale di Stresa, nei week end e festivi dal 19 novembre al 26 dicembre.

Una promozione speciale per l'inaugurazione del 19-20 novembre

Se partecipi al Natale di Stresa sabato 19 o domenica 20 novembre, per festeggiare l'inaugurazione del nuovo Palazzo dei giochi sotto l'albero, unico evento natalizio in Italia con a disposizione oltre 100 giochi da 0 a 99 anni, puoi scaricare l'omaggio per tornare a giocare nel Palazzo quando vuoi. Ecco il link per usufruire della promozione: https://www.<wbr></wbr>grottadibabbonatale.it/omaggio

E' possibile prenotare i biglietti direttamente on line alla pagina: https://www.<wbr></wbr>grottadibabbonatale.it/it/<wbr></wbr>prenota oppure acquistare direttamente sul posto il Biglietto ridotto per l'ingresso al Palazzo dei giochi presso il Palazzo dei Congressi in Piazzale Europa 3 a Stresa (Verbania) al costo di euro 8,00 per i bambini e i ragazzi fino a 13 anni ed euro 4,00 per gli adulti. Il Palazzo dei Giochi sotto l'albero è aperto dalle 9:30 alle 17:30

Il ricco programma del Natale a Stresa 2022

Con il biglietto "Natale di Stresa" (on line da euro 15,90 - sul posto euro 20,00) puoi anche assistere allo Show con il Natale del Mondo, l'arrivo di Babbo Natale e delle Principesse Disney in programma alle ore 11:30 e alle 16:00, visitare dalle 10 alle 17 lo Studio di Babbo Natale, con la stampa della foto di famiglia in omaggio e fare il giro turistico di Stresa con il Trenino di Natale. Evento al coperto garantito con qualsiasi meteo. Presso il Palazzo dei Congressi è disponibile anche un ristoro e un punto per il pranzo al sacco, mentre nella città di Stresa potrai trovare ristoranti, esercizi commerciali, mercatini e vie a tema, luna Park di Natale con la Slitta Volante di Babbo Natale e la Ruota Panoramica.

Le idee on line: videochiamata, video personalizzato e letterina originale dalla Lapponia

E' un evento di Grotta di Babbo Natale, tra le principali realtà italiane del Natale per famiglie, che propone anche nuove ed originali idee on line come il video personalizzato o la videochiamata in diretta con Babbo Natale e la Lettera di Babbo Natale originale dalla Lapponia, così il Natale arriva prima e dura più a lungo. Trovi le proposte on line qui: https://www.<wbr></wbr>grottadibabbonatale.it/it/<wbr></wbr>consigli-un-regalo-di-natale-<wbr></wbr>originale-e-di-successo

Per il programma completo degli eventi di Grotta di Babbo Natale 2022 visita il sito www.grottadibabbonatale.it - info@grottadibabbonatale.it - info-line 0323 497349 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18)