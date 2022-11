A Sandigliano va in scena il concerto di Santa Cecilia

Appuntamento da non perdere a Sandigliano per il concerto di Santa Cecilia. L'evento, che vedrà all'opera la banda musicale Giuseppe Verdi, avrà luogo stasera, alle 21, al teatro polivalente. Domani, invece, alla Santa Messa delle 10.30 seguirà il pranzo in compagnia. Per info: 340.3992022 o 338.1489258.