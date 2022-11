Passante chiama di notte: “Carabinieri, c'è un'auto in viaggio senza una ruota”. Alla guida l'uomo è ubriaco (foto di repertorio)

Un'auto in viaggio, senza una ruota, è stata notata in piena notte nel comune di Villanova Biellese. Il fatto è successo intorno alle 4 di oggi, 12 novembre: in breve tempo, il mezzo è stato rintracciato dai Carabinieri che hanno effettuato alcuni accertamenti. Stando alle informazioni raccolte, l'uomo alla guida era sotto l'effetto dell'alcol. Molto probabilmente verrà deferito.