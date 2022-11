Maxi scontro davanti al cimitero di Biella per una mancata precedenza: una persona all'ospedale

Maxi incidente davanti al cimitero di Biella per una mancata precedenza: una persona all'ospedale (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Ci sarebbe una mancata precedenza all'origine del violento incidente stradale, avvenuto poco prima delle 12 di oggi, 12 novembre, davanti al cimitero di Biella.

A rimanere coinvolte tre auto: stando alle prime informazioni raccolte, una persona è stata trasportata all'ospedale per le cure del caso; per gli altri conducenti, invece, medicazioni sul posto a cura del personale sanitario del 118.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e gli agenti della Polizia locale per rilievi e regolazione del traffico. A detta di alcune realtà commerciali presenti, non sarebbe la prima volta che simili incidenti accadono in prossimità dell'incrocio.