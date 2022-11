Ha un malore alla guida del trattore nelle campagne di Borriana, un uomo in ospedale (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

È stato trasportato in ospedale per le cure del caso il contadino rimasto coinvolto in un incidente nelle campagne di Borriana. È successo poco dopo le 15.30 di oggi, 12 novembre: stando alle prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe accusato un malore mentre si trovava alla guida del suo trattore e si sarebbe incastrato sul ceppo di un albero. Una volta lanciato l'allarme, si sono portati sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo agricolo, insieme al personale sanitario del 118 per l'assistenza di rito.