Fuga di gas a Pettinengo, allarme tra i residenti per il forte odore (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Allarme a Pettinengo per una fuga gas in centro paese. È successo poco prima delle 18 di oggi, 12 novembre: sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'appartamento interessato dalla perdita. A preoccupare i residenti il forte odore di gas riscontrato anche a diversi metri di distanza.