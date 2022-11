Doveva trovarsi a casa come da disposizione ma era in giro per Candelo. È stato denunciato per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale il giovane di 25 anni, già noto alle forze dell'ordine.

Qualche sera fa, infatti, i Carabinieri si sono presentati al suo domicilio per alcuni controlli di rito ma di lui non vi era traccia. Inevitabile il deferimento all'autorità giudiziaria.