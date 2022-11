Biella, tenta di colpire i poliziotti fuori dal locale. Portato in Questura, ci riprova: arrestato (foto di repertorio)

La Polizia di Stato ha arrestato un marocchino, già noto per i suoi precedenti, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e lesioni.

Nel corso di un ordinario controllo del territorio è stata segnalata, presso un locale notturno di Biella, la presenza di un uomo in forte stato di agitazione, autore di condotte aggressive, violente e minacciose nei confronti degli addetti alla sicurezza. Stando alle ricostruzioni del caso, una volta giunti sul posto, gli operatori della Squadra Volante hanno individuato e identificato lo straniero che, alla vista dei poliziotti, ha dato ancora più in escandescenza provando a colpire al volto uno di essi, senza però sortire il risultato sperato.

Con non poche difficoltà dovute allo stato di forte nervosismo del fermato si è proceduto con l’accompagnamento dello stesso presso i locali della Questura di Biella, all’interno dei quali il soggetto ha reiterato la propria condotta, al punto tale da spingere uno degli operatori procurandogli una lesione di lieve entità. Per tali ragioni è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Stamattina, si è tenuta la direttissima, dove è stato convalidato l'arresto, alla presenza dell'uomo, assistito dal suo legale Marco Romanello.

