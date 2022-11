Biella, scontro tra auto e bici in via Ivrea: uomo finisce al Pronto Soccorso (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Ennesimo incidente stradale a Biella, con un ferito all'ospedale. È successo in via Ivrea, poco dopo le 19 di oggi, 12 novembre: a scontrarsi, per cause da accertare, un'auto condotta da un giovane (rimasto indenne) e una bici con a bordo un uomo.

Proprio quest'ultimo, caduto a terra, è stato prontamente assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, assieme agli agenti della Polizia locale di Biella per i rilievi di rito che stabiliranno la dinamica esatta dell'accaduto.