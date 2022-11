Biella, incidente in motorino per un giovane: 118 e Polizia in via per Santuario d'Oropa (foto di repertorio)

È stato trasportato in ospedale per accertamenti il giovane alla guida del suo motorino, rimasto coinvolto in un sinistro autonomo. Il fatto è accaduto poco prima delle 23 di ieri, 11 novembre, lungo via per Santuario d'Oropa, a Biella. Sul posto, oltre alla Polizia per i rilievi del caso, anche il personale sanitario del 118 che ha assistito il malcapitato.