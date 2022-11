Dolore per la morte di Giuseppe Imperadori, il ricordo del presidente provinciale Bersaglieri Lusiani

Dolore e grande partecipazione ieri pomeriggio, a Pavignano, per i funerali di Giuseppe Imperadori, noto bersagliere biellese mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 84 anni.

Il presidente provinciale dei Bersaglieri Giuliano Lusiani ha voluto ricordarlo così: “Hai lasciato il segno del tuo passaggio anche nella mia vita che desidero conservare per il futuro. Purtroppo mi trovo a ricordare non il futuro, ma il suo passato, la reciproca amicizia e stima, la sua assidua passione ed attaccamento al Corpo di appartenenza, al suo cappello piumato che lo ha sempre accompagnato già dal periodo del servizio militare e lo accompagna anche in questo ultimo suo viaggio. Giuseppe è vissuto per la sua famiglia, per la moglie Amabile che lo ha seguito con grande volontà, per la nipote, ed in particolare per il figlio Giorgio al quale era molto legato; a lui un forte abbraccio, perché penso che in questi giorni stia attraversando il periodo più difficile della sua vita, sostenuto dalla presenza della moglie e della mamma. Giuseppe è vissuto anche per il suo lavoro che lo ha accompagnato per molti anni, sia in Italia che all’estero, come m i raccontava, dove ha saputo accattivarsi la stima, la simpatia e la fiducia delle persone che ha frequentato. Nei trascorsi decenni, e fino a quando la salute l'ha permesso, lo ricordo sempre puntuale ad ogni riunione, presente ad ogni manifestazione, con il suo fare discreto, mai invadente, accogliente durante i nostri saltuari incontri. Fa buon viaggio nell’eternità, accompagnato dal pensiero, dalle note del silenzio che la tromba ha suonato, dall’amicizia e dalla preghiera delle persone che hanno avuto il piacere di conoscerti e di apprezzarti”.