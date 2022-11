Biella, due giovani bloccate in piena notte nella cabina dell'ex funicolare (foto di repertorio)

Si ferma l'ex funicolare di Biella. È successo, stando alle prime informazioni raccolte, poco prima dell'1.30, dove due giovani sono rimaste bloccate per una ventina di minuti all'interno di una delle due cabine, a metà del percorso, in fase di discesa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per assistere le utenti e riportare la situazione alla normalità.