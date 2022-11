Biella, donna fermata per un controllo dalla Polizia: trovato un coltello da 10 cm dentro la borsa

La Polizia di Stato ha denunciato una donna italiana, nota alle autorità per precedenti, per il possesso ingiustificato di un coltello. Durante un ordinario controllo del territorio gli operatori della Polizia di Stato di Biella notavano due soggetti appiedati, un uomo e una donna, in atteggiamenti sospetti.

I due, entrambi conosciuti alle Forze dell’Ordine per precedenti in materia di sostanze stupefacenti, venivano fermati per un controllo documentale. Alla luce dei recenti precedenti gli operatori della Squadra Volante di Biella decidevano di procedere ad un controllo più approfondito degli effetti personali. Il controllo si concludeva con esito negativo per l’uomo, mentre all’interno della borsa in possesso della donna veniva rinvenuto un coltello con lama lunga circa 10 cm.

Non riuscendo a fornire una valida autorizzazione o giustificazione in merito alla detenzione dell’oggetto, gli operatori procedevano immediatamente al sequestro dell’arma e al deferimento della donna alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.