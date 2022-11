Aggressivo durante un controllo con pesanti minacce di morte agli agenti: denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino italiano, già noto per i suoi precedenti, per aver tenuto un comportamento aggressivo e aver proferito minacce nei confronti degli operatori procedenti. Nel corso di un ordinario controllo del territorio gli operatori della Polizia di Stato di Biella decidevano di sottoporre a controllo documentale un soggetto noto per i suoi precedenti di polizia.

Fin dai primi minuti il soggetto si è reso autore di un comportamento aggressivo nei confronti degli operatori provando in più battute ad eludere il controllo allontanandosi e strattonando gli stessi per allontanarli costringendoli ad inseguirlo per poter completare l’attività. In tali occasioni il soggetto proferiva più volte frasi minacciose indirizzate verso gli operatori presenti sul posto del tipo “vi lascio morti a terra” o “troviamoci da soli e vi uccido”, dimostrando acredine nei confronti delle Forze di Polizia.

Alla luce di una simile condotta gli operatori della Squadra Volante della Questura di Biella procedevano alla sua denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e minaccia grave.