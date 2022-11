Tollegno in Scala torna in presenza dopo due anni. Ed è subito successo (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Dopo due anni a distanza, torna in presenza Tollegno in Scala, l'evento organizzato dalla Pro Loco, dedicato al modellismo dinamico e statico. Ottima l'affluenza riscontrata nella prima giornata in programma. La manifestazione, che andrà in scena anche domani nella palestra comunale di via Mancini 4 (9.30-12.30 e 14-17.30), vede la partecipazione di una trentina di espositori e numerosi modellini tra treni, macchine, camion e tanto altro. Tutti rigorosamente in scala.