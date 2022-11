Mercatini, degustazioni, musica e tanto altro: a Sala Biellese comincia la festa di San Martino

Vigilia della festa patronale di San Martino, in programma nelle giornate del 13 e del 19 novembre a Sala Biellese. Si comincia domani, alle 9.30, con l'apertura della fiera del mercato di prodotti locali, artigianato, hobbistica e antiquariato locale.

Alle 11 Santa Messa cantata, a cui seguiranno le degustazioni gastronomiche, presenti negli stand di Arci Amici di Bornasco, Pro Loco Sala e Tabalores. Altre delizie saranno esposte alla casetta parampampoli e all'asilo infantile. Pomeriggio in allegria tra musica, mostre e altri appuntamenti da non perdere. Infine, sabato prossimo, avrà luogo la cena della bagna cauda (per info: 339.1241618), con estrazione finale della lotteria.