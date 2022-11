Festa di San Martino, a Camburzano il programma è ricco e adatto a tutta la famiglia

Ha avuto inizio ieri sera, con la santa messa, la tre giorni della festa di San Martino, di scena a Camburzano fino a domenica 13 novembre. Il programma è ricco, variegato e adatto ad ogni età: si comincia alle 14.30 di oggi con la preparazione delle “tagliatelle di nonna Pina”, a cura dell'associazione Famiglie in Gioco.

L'evento avrà luogo presso l'edificio delle ex scuole. Alle 21, concerto per i 20 anni di fondazione del gruppo vocale a cappella “Voceversa”. Domani, invece, la festa in piazza comincerà alle 9.30, con mostre gastronomiche e di disegni, curati dall'artista Galassika. Senza dimenticare i mercatini degli hobbisti, banchetti e passeggiate con letture nei boschi. Alle 10.30 la funzione eucaristica, a cui seguirà la distribuzione della polenta concia da parte degli Alpini di Camburzano. Nel pomeriggio giochi e intrattenimento per la famiglia con merenda finale, tra castagne e frittelle di mele.