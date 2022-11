Casa Museo Alta Valle Cervo, un 2022 più che positivo

La Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo, aperta dal 1987, non smette di stupire turisti i visitatori di passaggio ed anche i Biellesi.

Ne abbiamo avuto conferma più volte durante l’ultima stagione di aperture ordinarie e straordinarie nel corso 2022. L’ultima occasione, domenica 6 novembre nell’ambito dell’evento RUOTE NELLA STORIA organizzata dall’ACI di Biella , oppure il 16 ottobre per le giornate del Fai o ancora nell’estate l’importante evento di nomina del Comune di Rosazza tra i borghi più belli d’Italia.

Anche le Scolaresche ed i gruppi organizzato che visitano il Paese e la nostra struttura sono aumentati.

Per la nostra cellula museale davvero datata è notevole aver raggiunto i mille visitatori nell’arco del 2022, tanto interesse è motivo d’orgoglio per l’Associazione formata da volontari e dalle donne del Gruppo Valëtte an Ĝipoun, che con costanza curano la struttura, la presidiano ed accompagnano i visitatori fornendo notizie, aneddoti e racconti di tradizioni e di fatiche.

Ulteriore occasione di divulgare la nostra cultura e la conoscenza della Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo è offerta dal Kiwanis Club “VICTIMULA PADUS” che giovedì 17 novembre ha organizzato a Palazzo Boglietti alle 19,30 una cena benefica (a favore di AIL BIELLA Clelio Angelino) mettendo al centro la cultura e le donne della BÜRSCH.

In tale occasione sarà possibile ascoltare racconti delle Vallette, immergersi nell’ambiente attraverso le splendide immagini di Linda Tugnoli ed infine gustare durante la cena piatti della tradizione Valligiana. Per adesioni Avvocato Motto (3382023190) Dottoressa Piera Valeggia (015472332)

La Casa Museo dell'alta Valle del Cervo fa un bilancio pià che positivo dell'estate 2022: le aperture estive domenicali nell’ ambito della Rete Museale Biellese, seguite dalle operatrici Noa e Fiorella, aiutate nei mesi di luglio e agosto da Valëtte an Ĝipoun e volontari, hanno portato circa 500 presenze.

Ci sono state alcune aperture straordinarie in concomitanza di eventi organizzati dal Comune di Rosazza (bandiera dei borghi più belli d’Italia, notte dei desideri, giornate del Fai) o in occasione degli eventi La Valle dell’Acqua (quasi altre 300 presenze in totale). Se già durante l’estate sono stati ospitati vari gruppi in orario extra domenicale (Soroptimist, gruppo non vedenti,… eccetera, per un totale di più di 100 persone) l’autunno è stato caratterizzato dall' ospitalità sia verso i gruppi che visitano il paese che delle scolaresche.

A settembre abbiamo ospitato la 1’ media di Pralungo mentre all’inizio di ottobre un bel progetto del circolo didattico di Vigliano B.se ha fatto conoscere la nostra realtà a 5 classi di 3’ media, speriamo che sia solo l’inizio di quella che è in fondo la nostra vocazione principale: raccontare ai giovani la storia e le tradizioni del nostro e del loro passato.

Mi fa piacere segnalare che il giovane Samuele Rosazza Bertina (oriundo e frequentatore assiduo del paese) ha scelto quest’anno di collaborare attivamente con l’associazione Casa Museo direttamente, aiutandoci attivamente nelle domeniche di apertura, e indirettamente facendo conoscere la nostra realtà ai ragazzi di tutte le età che villeggiano a Rosazza che con entusiasmo sono venuti a seguire le sue visite guidate. Continuano durante l'anno le collaborazioni con il Centro di Documentazione Alta Valle del Cervo la Bürsch, il progetto La Valle dell'Acqua, il lavoro di catalogazione degli oggetti e il continuo contatto con il pubblico attraverso i canali social FB e Instagram.

Di tutto si occupa l'omonima associazione che dal 1987 ha creato e mantenuto viva e vitale l' istituzione, servirebbero naturalmente più teste e più braccia per sollevare i volontari dai tanti compiti ma sarebbe d’aiuto anche il poter contare su un maggior numero di soci, che attraverso il versamento costante della quota annua (10 euro) poterebbero ossigeno alle sempre sparute finanze (sul sito www.casamuso-altavalledelcervo.it alla sezione sostieni sono indicate le modalità).

I tanti commenti dei visitatori ci spronano a continuare nella divulgazione della storia e delle tradizioni della Bürsch attraverso il viaggio nei 14 ambienti che compongono la casa, lo stupore negli occhi dei bimbi o il compiacimento dei visitatori più anziani valgono davvero i piccoli o grandi sacrifici delle ore trascorse a raccontare e spiegare la nostra storia a Rosazza in via Pietro Micca 25.