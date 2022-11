Torrazzo, l'alimentari chiuso per protesta contro il Comune

Oggi, sabato 12 novembre, l'unico negozio di alimentari di Torrazzo, è chiuso per protesta contro il Comune come recita il cartello posto sulla vetrina di Via Giacinto Giorgio: “12-11-2022. Il negozio resta chiuso per incompetenza del Comune”.

Una presa di posizione che il sindaco Luigi Graziano non si spiega: “I locali sono di proprietà del Comune ed il gestore del negozio ha un contratto in essere con noi. Io non replico alla frase esposta sulla vetrina. Ogni commerciante è libero di fare le proprie scelte, ma non dovrebbe attribuire colpe al Comune”.

La minoranza in consiglio comunale è preoccupata. “Con grande stupore, - dichiarano Marco Maffeo, Riccardo Stroppa, Gianpaolo Soldi – abbiamo appreso che il negozio di alimentari e rivendita di pane oggi è chiuso per dissidi con la giunta comunale. Come gruppo consigliare di minoranza non sappiamo l'esatto motivo del contendere. Auspichiamo che si possa addivenire ad una soluzione in tempi brevissimi, anche per garantire alla popolazione la continuità di un servizio utilissimo e comodo per gli anziani che dimorano in un piccolo paese distante dai grandi centri commerciali”.