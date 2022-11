Candelo guarda all'abbattimento delle barriere architettoniche con i ragazzi dell'Aulenti

Martedì 8 novembre la classe 4 C.A.T. (Costruzione Ambiente Territorio) dell'I. I. S. Gae Aulenti ha presentato la sua attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) sulle barriere architettoniche per il Comune di Candelo.

Durante l'attività i ragazzi hanno individuato e analizzato i luoghi, distribuiti nel paese, in cui esistono barriere architettoniche evidenziando per ciascun luogo, il livello di difficoltà per sistemare l'ostacolo. Così ha commentato il sindaco Paolo Gelone: "Spazio ai giovani, spazio alle idee, spazio ad una città che vuole crescere tenendo conto il più possibile delle esigenze di tutti. Complimenti ai ragazzi per questa bella collaborazione."

Concorde anche il vicesindaco Selena Minuzzo: "Un grazie di cuore, per questo lavoro molto accurato e apprezzato, anche ai professori che hanno accompagnato i ragazzi nella realizzazione di questo progetto: prof.ssa Claudia D'Angelo, prof. Racchi, Prof Odomaro, Prof. Rocchetti e prof D'Agostino”. Sulla stessa linea d'onda anche l'assessore Michele Ansermino: "Ringrazio per la preziosa collaborazione e l'impegno profuso nella realizzazione di questa mappatura, che sarà utile per riflessioni e la programmazione degli interventi necessari all'abbattimento delle barriere".