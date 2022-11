T.T. Biella plurivittorioso in campionato

Sono ricominciati nell’ultimo weekend i campionati di Tennistavolo. Il TT Biella, con le sue formazioni, si conferma realtà importante nel panorama pongistico nazionale e regionale, con cinque vittorie e due sconfitte. La prossima settimana seguirà un’altra giornata di campionato.

Serie B1. Vittoria di ampie proporzioni per la formazione del TT Biella Carrozzeria Campagnolo, che, a Collegno, ha “strapazzato” con un eloquente 5-0 la formazione della Asd TT Enjoy. Due punti di capitan Eugenio Panzera su Bonamin (7/9/4) e su Lavita (8/-8/-6/5/6), due di Vincenzo Carmona, in grande spolvero, su Bonamin (-12/5/10/6) e Cardea (3/3/10) e uno di Simone Cagna, su Cardea (7/7/10). Dopo tre sconfitte consecutive, subite però da formazioni che, senza dubbio, saranno le protagoniste di questo girone di B1, il TT Biella Carrozzeria Campagnolo conquista una vittoria forse attesa, ma non certo in queste proporzioni. Sabato prossimo la squadra farà visita al TT Vigevano Sport, attuale fanalino di coda del girone, con l’intento di proseguire, con la massima umiltà e determinazione, la serie vincente.

Serie B2. .Cronache non altrettanto entusiastiche per la formazione del TT Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin, che a Torino è incappata in una severa sconfitta per 5-1 contro i padroni di casa del TT. Torino. Unica nota decisamente positiva, il punto della bandiera conquistato da Tommaso Ferraris su Palmarucci, che rappresenta un risultato di grandissimo rilievo, visto che l’atleta torinese, nel punteggio di classifica, sovrasta nettamente Ferraris. Francesco Gamba lotta strenuamente fino al quinto set sia con Amerio sia con Foglia, ma alla fine deve capitolare. Due sconfitte, con Foglia e con Palmarucci, per Jaroslaw Klamut, che non riesce ancora, per il momento, a fornire alla squadra l’apporto decisivo che ci si aspettava in termini di risultati e di leadership.

Serie C2. Belle vittorie per le due squadre di C2. Venerdì sera, a Torino, il TT. Biella RDM – Arredamenti David vince in sicurezza, con il punteggio di 5 a 1, contro il TT. Torino. Affermazioni per mano di Fabio Cosseddu su Audino e Giannico, di Nicolò Manfredi su Sperti e Tregambi e di capitan David Dabbicco su Audino. Il punto degli avversari è stato conquistato da Sperti su Dabbicco.

Sabato, il TT Biella-Legno consolida la prima posizione in classifica, travolgendo, in casa, la SAOMS Costa d’Ovada, con punteggio di 5 a 0. Due punti di Tommaso Sorrentino su Carosio e Ramassa, due di Luca Lanza su Antonellini e Carosio e uno del capitano Stefano Erba su Ramassa.

Serie D1. Ottima prestazione, coronata da una bella vittoria, anche per la formazione del TT. Biella Tintoria Ferraris, formata da giovanissimi del vivaio biellese e sapientemente capitanata da Gianluca Servo. Opposti in casa al GS TT. Vercelli, in un classico derby piemontese, gli atleti di casa hanno meritatamente vinto per 4-2. Per gli ospiti due punti di Blancussi contro Lodovica Motta, che in precedenza aveva superato Lupano, e Federica Prola, che ha comunque giocato una buona partita. Le altre due vittorie sono arrivate per merito di Mattia Noureldin, per il quale continua il “periodo d’oro” che lo contraddistingue da inizio stagione, contro Lupano e Barone, e del capitano Gianluca Servo, che, pur in non perfette condizioni di forma, chiude definitivamente il match con la vittoria in quattro set, sempre su Barone.

Serie D2. Giornata positiva anche per la formazione del TT. Biella Pizzeria Giordano. Opposti in casa alla Torino Universitaria, già CUS Torino, Stefano Torrero, Alaa Noreldin e Federico Arno chiudono vittoriosi l’incontro per 4-2, incanalandolo sin da subito sul giusto binario, con doppia vittoria di Torrero su Moradipour e di Noureldin su Fanelli. Dopo il momentaneo ritorno degli ospiti con le vittorie di Piovano su Arno e dell’iraniano su Noureldin, i due ragazzi del vivaio, Stefano Torrero e Federico Arno, in grande spolvero, chiudono definitivamente i conti, con due convincenti vittorie su Piovano e Fanelli.

Serie D3. In controtendenza rispetto alle altre formazioni che giocavano in casa, prestazione non positiva della formazione del TT. Biella Barbera Auto, che soccombe per 6-0 contro i più esperti giocatori del TT Vercelli. Gabriele Carisio è sconfitto da Schillaci e Demenego; Giorgio Bonino da Roncarolo e Graneros e Alessia Fusca da Demenego e Roncarolo. La mancanza di abitudine a misurarsi in partite di campionato sta, per ora, ostacolando i giovani atleti della formazione nel loro percorso di crescita tecnica e agonistica.