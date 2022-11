Oro e argento per le RS Girls alla Winter Cup

Le atlete della scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya sono state impegnate su più fronti nel fine settimana. Infatti, oltre alla finale nazionale Gold di specialità a Catania dove le atlete care al presidente Carlo Vineis hanno ottenuto lusinghieri risultati, si è disputata a Biella la seconda prova regionale del Torneo Winter Cup ed anche in questo caso le RSgirls non hanno mancato di regalare soddisfazioni a loro stesse, alle loro famiglie ed allo staff tecnico che le prepara. Primo posto e medaglia d’oro per la squadra open che ha gareggiato nella categoria LE (eccellenza) composta da Ginevra Bravaccino che si è esibita alla fune (13,700), Beatrice Antorra che ha effettuato cerchio (13,950) e clavette (12,900), Emma Bragante impegnata alla palla (13,700) ed Elena Pavanetto che ha eseguito la prova al nastro (12,500) per un totale complessivo di 66,750 che è risultato il miglior punteggio di giornata.

Medaglia d’argento, a soli 175 millesimi dal primo posto, per la squadra open che ha gareggiato nella categoria LC composta da Esther Sales Neto alla fune (10,775), Giulia Bocci al cerchio (10,750), Alessia Botto Steglia alla palla (10,600), Giada Vitale alle clavette (9,675) ed Ilaria Giabardo al nastro (10,400) per un punteggio complessivo di 52,200. Ad accompagnare le ginnaste in gara l’allenatrice Arianna Prete che commenta la prova delle atlete: “ Le ragazze si sono fatte ammirare per tecnica, eleganza e pulizia nell’esecuzione delle performances eseguite in pedana e la giuria le ha premiate meritatamente. Siamo molto soddisfatte dei risultati ottenuti e torniamo fin da subito in palestra a preparare con la dovuta perseveranza e con la certezza di essere sulla strada giusta. I prossimi appuntamenti agonistici che ci vedranno nuovamente impegnati nelle prossime settimane”.