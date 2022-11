MMA, Solinas vince al Milano in the Cage

Lo scorso sabato, si è svolto il prestigioso "Milano in the Cage" evento storico di MMA che vedeva opposti tra loro numerosi atleti Italiani e stranieri emergenti in questa disciplina sportiva. A rappresentare il team MMA Biella Spazioforma e Cardano Top Team è stato Niccolò Solinas, opposto Marco Esposito.

Il match è partito subito forte e L'atleta biellese ha immediatamente indirizzato il match in suo favore con diversi colpi a segno scuotendo il suo avversario. Proprio mentre Esposito cerca di contrattaccare, Niko, lo sorprende con una tecnica di lotta libera e lo porta al suolo dove ha il pieno dominio, fino alla conclusione, dopo circa tre minuti trascorsi nel primo round, infatti Solinas, lo costringe alla resa con una leva. Il coach Basilo Tazio ha poi accompagnato anche la piccola Micheli Viola, 10 anni, per un match di lotta grappling, da lei pareggiato con una sua coetanea tra gli applausi del pubblico che hanno apprezzato il buon livello tecnico di queste giovani promesse.

Sia il Match di Niccolò che quello di Viola con l'evento completo sarà presto visibile liberamente sui canali twitch e youtube del noto streamer/youtuber biellese "haznoskilz". La settimana prima Alex Luchian ha ottenuto il secondo posto nel Grappling categoria -66kg, Enrico Piccioni il primo posto nelle MMA contatto leggero categoria -61kg, Mounir Ahmed e Orizand Luca, si devono arrendere invece ad avversari più esperti nella categoria fino a 16 anni MMA contatto leggero e nel grappling. Il prossimo appuntamento sarà a Torino il 27 novembre, dove gran parte del Team Spazioforma, adulti e bambini, parteciperanno ad un evento nazionale di MMA, Grappling e Brazilian Jiu Jitsu.