Pella sul DL Aiuti Quater: “Nuova e immediata iniezione contro caro energia"

“Una nuova e immediata risposta al caro energia viene dall'approvazione del Dl Aiuti Quater. Si tratta di oltre nove miliardi, provenienti dall'extragettito fiscale, tramite cui andremo ad alleggerire le bollette ai cittadini e a intervenire anche a beneficio del tessuto produttivo e commerciale, attraverso: la proroga del credito d'imposta e la possibilità di rateizzare le bollette, così come le garanzie SACE, la proroga della riduzione delle accise e dell'IVA. Arriverà anche un potenziamento del bonus dipendenti che passa da 600 a 3.000 euro come strumento di contrasto all’inflazione e al caro energia”. Lo annuncia Roberto Pella, capogruppo della Commissione Bilancio di Forza Italia.

“All'appello mancherebbero ulteriori risorse per il comparto degli enti locali e per il settore sport che, in sede di conversione parlamentare, ci adopereremo per aiutare – sottolinea Pella - La fase in cui ci troviamo é sicuramente delicata, ma Forza Italia é convinta che il superbonus, una delle principiali misure che ha contribuito alla ripartenza economica del Paese, non debba essere sacrificato a una logica troppo prudenziale, ma che, al contrario, vada dato subito ascolto alle istanze provenienti dal settore e da ANCE per continuare a stimolare la crescita e l'occupazione”.