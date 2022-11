Quando ci si trova a parlare di lapidi cimiteriali come facciamo noi nell nostro articolo, vuol dire che ci si trova purtroppo in un momento doloroso in cui stiamo organizzando il funerale di una persona a noi cara e quindi stiamo interloquendo con l'impresa di pompe funebri di nostra fiducia e spesso di nostra famiglia perché così succede, e tra le tante cose che bisogna scegliere all'interno dell'organizzazione del funerale è proprio scegliere la lapide

Già da questo punto di vista soprattutto se ci conoscono ci daranno una mano anche in questa scelta tenendo conto chiaramente del budget che abbiamo a disposizione e non solo per l'acquisto della stessa e sarà una parte dello stesso budget ,ma anche per quanto riguarda l'organizzazione dello stesso funerale,in modo da capire come suddividerlo, perché comunque un funerale è personalizzabile e se un'impresa di pompe funebri ci aiuta riusciamo anche a risparmiare, però alcune cose comunque o meglio alcune spese ci sono sempre

Un'altra cosa importante da questo punto di vista è se la persona che è morta è morta non all'improvviso e quindi magari per anzianità o dopo una lunga malattia è fatto sta che sapeva che poteva arrivare alla fine dei suoi giorni e quindi ha lasciato un testamento scritto che può essere molto importante perché magari non è lo stesso, e tra le tante cose avrà anche sottolineato come avrebbe voluto l'organizzazione del funerale, compreso anche la scelta della lapide

Comunque quando parliamo della lapide parliamo di una cosa molto importante che poi tra l'altro non dovremmo nemmeno parlarne al singolare perché ce ne stanno di tanti tipi e per esempio ci stanno di granito, le lastre sepolcrale di pietra così come quelle di marmo che sono quelle più diffuse e comunque la presenterà nel luogo dove noi andiamo a pregare e a rientrare in contatto con le nostre persone defunte care

La parola deriva dal latino Lapis che significa pietra ed è un qualcosa che si utilizzava in antichità per commemorare il defunto e magari mettere una foto e scrivere delle frasi di commiato e di ricordo

Poche persone conoscono nei dettagli tutte le possibilità che hanno per quanto riguarda le lapidi

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte comunque poche persone conoscono l’argomento nei dettagli, ma intanto è bene sapere che ormai non so ci sono la figlia di marmo granito e basta, ma ci sono anche degli accessori da poter aggiungere e Comunque ormai c'è una sorta di arte funeraria che sta dietro anche con materiali di pregio, ed esistono anche ormai delle lapide in cemento armato per fare un altro esempio

Le possibilità di sicuro non ci mancheranno perché per esempio se optiamo per il marmo avremmo come opzione il marmo bianco di Carrara o quello Botticino, quello perlato di Sicilia e tutti hanno come caratteristica molto resistenza all'usura che è una cosa molto importante

Così come esistono anche per esempio le lapidi in pietra naturale che sono molto belle soprattutto nei cimiteri di piccoli paesi di montagna