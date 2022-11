Una serata luminosissima! LUCe. Serata Evento da CReA

Venerdì 18 novembre vi invitiamo in showroom per scoprire insieme LUCe.

Siamo orgogliosi di presentare la nostra collaborazione con Vesoi, azienda italiana che disegna e realizza apparecchi luminosi da oltre 40 anni.

Durante la serata avremo il piacere di presentarvi LUCe. la “nostra” lampada.

Abbiamo infatti disegnato e realizzato un prodotto pensato per chiunque abbia un animo creativo e artistico. “Un filo che lega, un filo che unisce, un filo che CReA”

Andrea e Samuel ci raccontano:

“Il progetto nasce dalla volontà di trasferire un messaggio di positività attraverso l’uso del colore. Ogni lampada ha una propria identità e viene impreziosita da una lampadina dedicata. L’idea è quella di poter regalare, o regalarsi, un oggetto che possa essere trasformato a seconda delle proprie esigenze. Possiamo appoggiarla, legarla, attorcigliarla… possiamo divertirci a cambiare luogo e conformazione come più ci piace.

Per questo LUCe. per noi è sinonimo di trasformazione, di cambiamento e di creatività. In un momento speciale come il Natale il nostro intento è quello di poter trasmettere, attraverso il dono, la voglia di rinnovamento. I colori scelti sono colori che trasmettono gioia, carattere e originalità”

Da qualche anno stiamo lavorando su prodotti che trasmettano l’identità di CReA.

Dall’accessorio all’arredo stesso, la nostra ricerca non è mai ferma e si propone ai clienti come innovazione, originalità ed esclusività. Utilizziamo tessuti particolari e proponiamo non solamente oggetti di design, ma cerchiamo di renderli unici interpretando il carattere dei nostri Clienti.

Quest’anno la nostra ricerca, in occasione del periodo natalizio, ci ha portato verso complementi d’arredo dal forte carattere e vi proponiamo oggetti unici e particolari.

Venerdì 18 infatti, oltre al lancio in anteprima di LUCe. il negozio si presenterà in veste natalizia e potrete scoprire, oltre ai nostri arredi anche i prodotti a marchio CReA.

Sarà bello incontrarvi nuovamente e brindare, con voi, a questo nuovo progetto luminoso.

Dal 2014 vogliamo realizzare il vostro sogno di casa, i vostri ambienti, attraverso il progetto cucito su misura. Ci serviamo di aziende del panorama italiano che producono e realizzano prodotti di alto livello.

La ricerca e la qualità sono il cardine delle nostre realizzazioni per dare vita ad ambienti unici e speciali.

Andrea Bora e Samuel Grossi