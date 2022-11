FISAR Biella: Al Relais Santo Stefano una serata dedicata al vino passito, “una sinfonia di profumi e sapori”

FISAR - Delegazione di Biella - anche per il mese di novembre delizierà i palati degli associati e non con una nuova degustazione in programma; svolta sempre all’interno della bellissima location del Relais Santo Stefano, si terrà venerdì 18 novembre e, i protagonisti della serata, saranno i vini passiti.

“Un vino senza tempo, di un fascino infinito e passionale che induce alla meditazione”, così lo definiscono i sommelier FISAR che, per l’occasione, faranno degustare 4 passiti provenienti da quattro diverse latitudini dello stivale.

Si tratta di: Umbria IGT Castello della Sala - Antinori – 2019 "Muffato della Sala", Colli Orientali del Friuli Picolit DOCG Conte d'Attimis-Maniago – 2019 "Picolit", Valle d'Aosta DOC Blanc de Morgex et de la Salle – 2020 "Chaudelune" e Terre Siciliane IGT Azienda Agricola Hibiscus, Ustica Passito – 2021 "Zhabib".

Il costo è di € 36 per i soci FISAR e di € 42 per i non soci.

Relais Santo Stefano si trova in via Giuseppe Garibaldi 5 a Sandigliano (BI).

Per informazioni e prenotazioni: Cell. 333 6337596

Evento: https://mailchi.mp/0c7e7d62058b/degustazione-passiti?e=%5BUNIQID%5D