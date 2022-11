Al via due giorni di Tollegno in Scala (foto di repertorio)

Tollegno in Scala si terrà domani (dalle 15 alle 18) e domenica 13 novembre (dalle 9,30 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30) presso la palestra comunale in via Mancini 4. Due giornate di modellismo dinamico e statico, con annessa mostra scambio (solo la domenica).

Si potranno vedere macchine, treni, camion e tanti altri modellini tutto rigorosamente in scala, sia statici che dinamici. Ristoro in loco. Per info e partecipazioni: 338 9883919.