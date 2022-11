Cossato: Proseguono i progetti della “nuova” Bielettrica

L’azienda cossatese Bielettrica, nata circa quarant’anni fa e da sempre operante nel campo dell’installazione di impianti elettrici, mette oggi in risalto la sua nuova veste insieme ai grandi progressi raggiunti in questi anni.

Dal 2018, infatti, ha subìto importanti variazioni grazie al nuovo titolare Alberto Secco che, dopo aver rilevato l’azienda, in pochi anni ha rinnovato completamente l’immagine e la struttura dell’intera attività.

I cambiamenti più importanti sono avvenuti nel campo del personale e delle commesse: lo staff che oggi rappresenta Bielettrica è composto da 15 persone, in costante formazione per essere sempre informato sulle novità del mercato, professionale e sempre a disposizione del cliente. Nell’ambito delle commesse, anche gli ordini hanno subìto un netto aumento negli ultimi anni: alcuni progetti attualmente aperti si trovano fuori provincia, fuori regione o, addirittura, all’estero.

Rimanendo nell’ambito nell’impiantistica civile e industriale, Bielettrica presta molta attenzione alla sua clientela: per ogni progetto viene svolto uno studio accurato per comprendere l’esigenza di ogni cliente, con l’obiettivo di soddisfare le sue richieste offrendo un maggiore risparmio energetico.

Visti gli elevati costi della corrente di questo periodo, l’azienda punta molto sulle energie rinnovabili, gli impianti fotovoltaici, i punti di accumulo e tutto ciò che può aiutare l’utente finale a risparmiare sulla bolletta.

Per poter fare due esempi pratici accompagnati da dati reali, Alberto ha analizzato due diverse situazioni in due differenti abitazioni di clienti per il quale hanno installato l’impianto fotovoltaico.

Nel primo esempio, con un impianto fotovoltaico da 10 KW, il risparmio in bolletta è stato del 50% rispetto alle bollette ricevute prima dell’installazione, ricevendo inoltre buoni compensi dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) tramite bonifico, ogni 2 mesi.

Nel secondo esempio invece, in un’abitazione in cui è stato installato un impianto fotovoltaico da 6 KW, il risparmio in bolletta è stato del 40%, anche in questo caso ricevendo buoni compensi dal GSE tramite bonifico, sempre ogni 2 mesi.

Questi dati sono il risultato di un corretto utilizzo dell’impianto fotovoltaico, avendo cura delle fasce orarie di produzione e considerando anche l’andamento climatico, che ne stabilisce l’ottima resa.

“Questo è il team Bielettrica oggi: in continua espansione, con collaboratori seri e professionali” conclude Alberto.

Bielettrica si trova a Cossato (BI) in via Per Castelletto Cervo, 311.

Per informazioni: Tel. 015 9842529

Sito: www.bielettrica.it