“VITTORIO POZZO - Il Padre del Calcio italiano” sarà presentato a Ponderano

“Di Pozzo e di quello che ha rappresentato non sono stati in tanti a scriverne, anzi – sottolinea l’autore Dario Ronzulli –. Per raccontare la vita e il pensiero di Vittorio Pozzo sono partito dai suoi documenti personali conservati nell’Archivio di Stato di Torino: mi hanno rivelato il Pozzo privato alle prese con la quotidianità della famiglia, dei rapporti diplomatici intessuti a vari livelli. C’e da perdersi in quei faldoni ricchi di storia e di Storia. Li è emerso in maniera incontrovertibile come la Prima guerra mondiale abbia visto Vittorio non in prima linea al fronte, come e stato sempre narrato, ma a Genova al servizio di censura militare: un ruolo che tuttavia non gli ha impedito di vivere, seppur di riflesso, gli orrori dell’Inutile Strage.