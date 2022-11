Maxi operazione antipirateria Tv, perquisizioni anche a Novara

L’operazione ‘Gotha’ svolta dalla Polizia Postale sta facendo luce sul 70% dello streaming illegale in Italia, coinvolge oltre 900 mila utenti in tutta la nazione e perquisizioni sono in corso anche a Novara, i ricavi del sodalizio criminale con membri anche all’estero, si aggirano intorno ai 10 milioni di euro.

I malviventi ritrasmettevano i programmi messi in onda dalle maggiori piattaforme tramite canali Telegram o le IpTv illegali previo pagamento. Gli indagati dovranno rispondere delle accuse di truffa, sostituzione di persone, fabbricazione di documenti di identità falsi, falsificazione di carte prepagate, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, accesso abusivo a sistema informatico, truffa, ricettazione e spaccio di sostanza stupefacente.