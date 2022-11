Se l'è vista brutta il conducente del mezzo rimasto coinvolto questa notte in un incidente stradale autonomo a Borgosesia.

Stando alle prime ricostruzioni del caso, l'auto sarebbe andata a sbattere su una rotonda per poi rovesciarsi più volte e finire la corsa centinaia di metri dopo l'impatto. Non ci sarebbero stati feriti. Sul posto oltre al personale SA – Sicurezza Ambiente per la pulizia della strada, anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.