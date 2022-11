Ragazzino lancia petardo vicino all'ITIS Biella, arrivano i Carabinieri

Intervento dei Carabinieri all'ITIS di via Rosselli, a Biella. Stando alle informazioni raccolte, un giovane avrebbe lanciato un petardo in prossimità dell'istituto scolastico per motivi rimasti ancora ignoti. Una volta sul posto, i militari dell'Arma hanno identificato il 15enne che, ora, rischia una denuncia. Il fatto è avvenuto ieri, 10 novembre.