Pray: Incidente al ponte di Pianceri per una mancata precedenza

Intorno alle 19 di oggi, 11 novembre, due auto si sono scontrate nei pressi del ponte di Pianceri per una mancata precedenza. Solo danni ai mezzi e un grande spavento per i conducenti che non avrebbero riportato altre conseguenze. Sul posto Carabinieri per i rilievi e la viabilità e il personale di SA Sicurezza e Ambiente per la pulizia del manto stradale.