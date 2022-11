Incidente all'imbocco per la Settimo Vittone, l'auto finisce dentro la rotonda (foto di M. Benedetti per newsbiella.it)

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco prima delle 16 di oggi, 11 novembre, in prossimità della rotonda della Settimo Vittone, nel comune di Mongrando.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine due mezzi sono rimasti coinvolti nel sinistro e uno di questi è finito all'interno della rotatoria. Ferito, stando alle prime informazioni raccolte, il conducente, subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale cosciente per le cure del caso. Indenne la donna alla guida del fuoristrada. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli.