Biella, auto incastrate dopo incidente: lunghe code via Santuario d'Oropa

Lunghe code con rallentamenti e disagi alla viabilità questa mattina lungo via Santuario d'Oropa, a Biella, per un incidente stradale. Stando alle prime informazioni raccolte, due veicoli si sono scontrati intorno alle 8.30 rimanendo incastrati in mezzo alla carreggiata.

Sul posto la Polizia locale per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza delle auto. Presente anche il personale sanitario del 118 che ha assistito i conducenti. Al momento la strada resta chiusa, in attesa dell'arrivo del carro attrezzi.