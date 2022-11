10 mucche a spasso per l'alta Valle Elvo in piena notte (foto di repertorio)

Ancora animali a spasso nel Biellese. L'ultimo caso è stato segnalato nella tarda serata di ieri, 10 novembre, in alta Valle Elvo, dove 10 mucche sono state sorprese a vagabondare per strada. Sul posto si sono portati i Carabinieri che, in breve tempo, sono riusciti a rintracciare il legittimo proprietario. Proprio quest'ultimo si è attivato per recuperare i capi di bestiame.